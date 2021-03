Dove vedere Catania-Avellino: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Domani alle ore 12.30 allo stadio Angelo Massimino (a porte chiuse) si disputerà il match Catania-Avellino, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie C (girone C) con i rossazzurri che vengono da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e hanno ingaggiato il tecnico Francesco Baldini per migliorare una classifica che li vede al settimo posto con 42 punti; situazione diversa per i biancoverdi di Piero Braglia che si trovano al secondo posto con 60 punti e in uno straordinario stato di forma con sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto.

I precedenti tra le due squadre al “Massimino” sono 16 l bilancio è nettamente a favore degli etnei che hanno conquistato 13 successi a fronte di due pareggi e una sola affermazione degli irpini (negli anni ’40); l’ultima sfida in terra sicula risale allo scorso campionato (22 gennaio 2020) con i padroni di casa che si imposero in rimonta. per 3-1. L’arbitro della gara Luca Zufferli della sezione A.I.A di Udine, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce, quarto uomo Eduart Pashuku di Albano Laziale (Roma).

Catania-Avellino, le probabili formazioni

CATANIA (3-4-3): Confente, Sales, Claiton, Giosa, Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto; Russotto, Di Piazza, Piccolo.

AVELLINO (3-5-2): Forte, Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella.

Dove vedere Catania-Avellino in tv e streaming

Il match Catania-Avellino (calcio d’inizio domani ore 12.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Massimino” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 256 del decoder) con telecronaca a cura di Marco Frisoli.