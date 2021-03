Dove vedere Catania-Palermo: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino (a porte chiuse) si disputerà il match Catania-Palermo, valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie C (girone C). Sara un derby molto particolare per i rosanero che dopo la sconfitta sul campo della Viterbese per 1-0 ha deciso di esonerare l’allenatore Roberto Boscaglia con la squadra nona in classifica con 33 punti (insieme alla Casertana); al suo posto ci sarà l’attuale tecnico in seconda, Giacomo Filippi. I rossazzurri di mister Giuseppe Raffaele si trovano al quinto posto con 40 punti e vengono dal pareggio in trasferta contro la Vibonese per 1-1.

Ai piedi dell’Etna sono 35 i precedenti con i padroni di casa in vantaggio per 12-5 e 18 pareggi; l’ultima sfida disputata al “Massimino” si è giocata in Serie A il 21 aprile 2013 con risultato finale di 1-1 (Barrientos al 69′, Ilicic al 90′), stesso esito della gara d’andata di questo campionato giocata al Renzo Barbera lo scorso 9 novembre con reti Kanoutè al 15′ e Pecorino all’81’.

L’arbitro della sfida sarà Matteo Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere (Bergamo) e Cosimo Cataldo di Bergamo, quarto uomo Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Catania-Palermo, probabili formazioni

CATANIA (4-2-3-1): Confente; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto; Dall’Oglio, Welbeck; Russotto, Golfo, Manneh; Sarao.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Peretti, Marconi, Crivello; Luperini, De Rose, Martin; Rauti, Lucca, Floriano.

Dove vedere Catania-Palermo in tv e streaming

Il match Catania-Palermo (calcio d’inizio ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Curi” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 257 del decoder).