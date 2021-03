Dove vedere Cavese-Catanzaro: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 14 allo stadio Comunale “Simonetta Lamberti” (a porte chiuse) si disputerà il match Cavese-Catanzaro, recupero della 31.a giornata del campionato di Serie C (girone C), rinviato mercoledì 17 marzo in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del sig. Antonio Vanacore, allenatore in seconda del club campano che attualmente è ultimo in classifica con 16 punti e che ha perso le ultime cinque gare giocate; situazione diametralmente opposta per i calabresi che si trovano al terzo posto con 51 punti e con un eventuale successo scavalcherebbero il Bari fermo a quota 53.

I precedenti al “Lamberti” sono dieci con i padroni di casa in vantaggio per 3-1 e sei pareggi; nella scorsa stagione le due squadre si divisero la posta con il risultato di 2-2 con reti di Russotto e Germinale per gli Aquilotti e Nicastro e Fischnaller per le Aquile del Sud, mentre il match d’andata (22 novembre) è stato vinto dai giallorossi per 2-1 grazie alle reti tutte nella ripresa di Risolo e Di Piazza (Germinale su rigore per gli ospiti nel finale). L‘arbitro dell’incontro sarà Adalberto Fiero della sezione A.I.A di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto (Terni) e Tiziana Trasciatti di Foligno (Perugia), quarto uomo Andrea Ancora di Roma.

Cavese-Catanzaro, probabili formazioni

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Nunziante, Kontec, Boben, De Franco; Esposito, Cuccurullo, De Paoli; Russotto, Vivacqua, Senesi. Allenatore Campilongo.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo. Allenatore Calabro.

Dove vedere Cavese-Catanzaro in tv e streaming

Il match Cavese-Catanzaro (calcio d’inizio, domani ore 14) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Lamberti” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 251 del decoder).