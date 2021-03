Dove vedere Foggia Cavese, streaming Serie C e diretta TV Antenna Sud o Sky Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 15, presso lo stadio “Zaccheria” il Foggia di Marco Marchionni ospiterà la Cavese di Salvatore Campilongo, match valido per la 30.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Foggia Cavese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “satanelli” sono settimi con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e nell’ultimo turno si sono imposti per 1-3 sul campo della Turris. La Cavese, invece, è ultima con 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte) ed è reduce da 3 sconfitte consecutive, l’ultima contro il Monopoli per 1-0.

Foggia-Cavese sarà diretta dal signor Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola, coaudiuvato dai signori Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano. Il quarto uomo sarà il signor Mario Vigile di Cosenza.

Foggia Cavese, diretta TV e streaming

Il match Foggia Cavese, valido per la 30.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non verrà trasmesso in chiaro su Antenna Sud ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 254 con la telecronaca di Marco Frisoli.