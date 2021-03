Dove vedere Foggia Vibonese, streaming Serie C e diretta TV Antenna Sud o Sky Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 15, presso lo stadio “Zaccheria” il Foggia di Marco Marchionni ospiterà la Vibonese di Giorgio Roselli, match valido per la 28.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Foggia Vibonese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “satanelli” non stanno vivendo un buon momento e ciò è testimoniato dalle quattro sconfitte consecutive in campionato, l’ultima è giunta nel turno precedente nel derby contro il Bari (1-o). Foggia in 8.a posizione con 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte). La Vibonese, invece, occupa la 15.a posizione con 24 punti (4 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte) e nelle ultime due ha pareggiato contro Viterbese (0-0) e Catania (1-1).

Foggia-Vibonese sarà diretta dal signor Niccolò Turrini di Firenze, coaudiuvato dai signori Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore, mentre il quarto uomo sarà il signor Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-VIBONESE

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. All. Marchionni.

Vibonese (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella. All: Roselli.

Foggia Vibonese, diretta TV e streaming

Il match Foggia Vibonese, valido per la 28.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non verrà trasmesso in chiaro su Antenna Sud ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 253.