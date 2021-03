Sky Primafila, Rai Sport, Eleven Sports o Antenna Sud? Dove vedere Foggia-Viterbese, Serie C Girone C

DOVE VEDERE FOGGIA VITERBESE TV E STREAMING, 32^ GIORNATA SERIE C – Il 32° turno del Girone C di Serie C mette di fronte Foggia e Viterbese. I pugliesi di Marco Marchionni si stanno rialzando, grazie alle tre vittorie ottenute contro Turris, Cavese e, per ultima, la Virtus Francavilla. Prima di questo bel filotto, però, erano arrivate ben 4 sconfitte ed un pareggio tra febbraio ed inizio marzo. Adesso i rossoneri sono sesti in classifica, a 46 punti, in piena zona playoff. Molto più sotto, dodicesimo e a 34 punti (seppur con un match in meno del Foggia) c’è la Viterbese, che si trova a -4 dal decimo posto. Per i laziali dunque vincere il match dello Zaccheria significherebbe tantissimo in ottica promozione in Serie B. Ecco quindi dove vedere Foggia Viterbese in tv e in streaming.

Quando si gioca Foggia Viterbese, 32° turno Serie C Girone C

Il match tra Foggia e Viterbese si disputerà domenica 21 marzo 2021 alle ore 15. La sfida andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, casa dei Satanelli.

Precedenti Foggia Viterbese, le sfide tra pugliesi e laziali

Sono solamente 3 gli incroci tra Tusci e Satanelli in tutte le competizioni. La Viterbese non ha mai battuto il Foggia: nel 2003/2004 furono due pareggi tra andata e ritorno (0-0 e 1-1), all’andata in questo campionato ha vinto 1-0 la squadra di Marchionni a Viterbo grazie al gol di Rocca.

Probabili formazioni Foggia Viterbese, le scelte di Marchionni e Taurino

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Agostinone, Vitale, Garofalo, Morrone, Kalombo; D’Andrea, Dell’Agnello.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Camilleri, Markic, Ricci; Salandria, Bensaja, Adopo; Bezziccheri, Rossi, Palermo.

Eleven Sports e Antenna Sud? Dove vedere Foggia Viterbese in tv e streaming

Il match Foggia-Viterbese sarà certamente disponibile su Eleven Sports, al prezzo di abbonamento mensile di 4,99 euro oppure annuale di 49,99 euro. Si potrà quindi assistere al match sia su smart tv, scaricando l’app del servizio sui moderni televisori, sia in streaming su smartphone, pc e tablet, sempre usufruendo dell’app oppure entrando dal sito di Eleven.

Non è ancora stato chiarito se si potrà vedere la partita su Sky Primafila e su Antenna Sud: seguiranno aggiornamenti.