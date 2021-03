Dove vedere Juve Stabia Bari in tv e in streaming, Serie C Girone C: Eleven Sports, Sky Primafila, Rai o Antenna Sud?

DOVE VEDERE JUVE STABIA BARI IN TV E IN STREAMING – La 28^ giornata di Serie C, con il turno infrasettimanale, è certamente densa di super big match tra squadre in forma e che occupano i piani alti della classifica: si sfidano infatti Casertana-Avellino, Catania-Palermo e Juve Stabia-Bari, tutte partite tra compagini che sono dentro ai playoff. Juve Stabia e Bari, in particolare, arrivano entrambe da un ottimo momento, avendo entrambe ottenuto ben 7 punti nelle ultime tre sfide: domenica, entrambe hanno ottenuto un successo per 1-0 (il Bari nel derby pugliese col Foggia, le Vespe sempre in Puglia contro il Bisceglie). Adesso, si sfidano per affermare la propria posizione all’interno della zona calda: sarà di certo un match spettacolare.

Dove vedere Juve Stabia Bari tv e streaming, quando si gioca

Juve Stabia-Bari si giocherà mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 17.30. La sfida si giocherà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, casa delle Vespe.

Juve Stabia Bari dove vederla in tv e in streaming, i precedenti

Sono 7 i precedenti tra i pugliesi e i campani: il bilancio totale sorride al Bari, visto che sono 3 i successi dei Galletti e 2 quelli degli stabiesi, con due pareggi. Al Menti di Castellammare, però, i biancorossi non hanno mai vinto, visto che si è verificato un segno X e due vittorie dei padroni di casa. All’andata, al San Nicola, finì 2-0 per il Bari.

Dove guardare Juve Stabia Bari in streaming e in tv, probabili formazioni

BARI: Frattali; Ciofani, Minelli, Sabbione, Sarzi; Maita, De Risio; Marras, Antenucci, D’Ursi; Cianci.

JUVE STABIA: Russo; Elizalde, Garattoni, Marotta; Mulè, Berardocco, Troest, Vallocchia; Caldore; Borrelli, Fantacci.

Dove vedere Juve Stabia Bari in tv e in streaming, Girone C Serie C: Eleven Sports e Sky Primafila

Juve Stabia-Bari, big match della 28^ giornata del Girone C di Serie C, non sarà visibile in chiaro, né su Rai Sport né su Antenna Sud. Sarà invece possibile assistere al match attraverso Sky Primafila e Eleven Sports.

Su Sky Primafila, sarà necessario acquistare il singolo match con il proprio decoder Sky Q o su Sky Go per il servizio streaming, al prezzo di 4,99 euro.

Si potrà guardare la partita su Eleven Sports, invece, utilizzando l’app o il sito del servizio, previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale, oppure attraverso il canale YouTube di Eleven Sports con un abbonamento da 7,99 euro.