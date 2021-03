Dove vedere Modena-Cesena: streaming gratis Serie C e diretta TV Teleromagna?

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio Braglia (a porte chiuse) si disputerà il match Modena-Cesena, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie C (girone B) che in classifica vede i gialloblu di mister Michele Mignani al quarto posto con 54 punti ma che vengono da tre sconfitte nelle ultime cinque gare (quattro punti), mentre i bianconeri del tecnico William Viali sono noni a 44 punti e anche loro nelle ultime cinque hanno racimolato solamente tre pareggi con due ko.

Sono ventuno i precedenti in terra modenese con i padroni di casa in vantaggio per 9-3 e tre pareggi; nella scorsa stagione la gara non si disputò per lo stop del campionato per l’emergenza Covid-19, mentre l’ultima sfida al “Braglia” risale alla stagione 2015-16 (Serie B) quando il risultato finale fu di parità (0-0 il finale), stesso del match d’andata giocato al “Manuzzi” lo scorso 29 novembre.

L’arbitro del derby emiliano sarà Davide Moriconi della sezione A.I.A. di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio di Legnano (Milano) e Riccardo Vitali di Brescia, quarto uomo Michele Delrio di Reggio Emilia.

Modena-Cesena, probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli.

CESENA (4-3-3): Nardi; Zappella, Ricci, Ciofi, Longo; Collocolo, Di Gennaro, Steffè; Zecca, Bortolussi, Russini.

Dove vedere Modena-Cesena in tv e streaming

Il match Modena-Cesena (calcio d’inizio, domani ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Braglia” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 253 del decoder) con telecronaca a cura di Antonio Nucera.

Infine bella notizia per i tifosi residenti in Emilia Romagna, Veneto e San Marino perchè il match si potrà vedere anche in chiaro su Teleromagna (canale 14 del digitale terrestre nelle due regioni appena citate) e in streaming gratuito sul sito www.teleromagna.it, con telecronaca affidata a Luca Alberto Montanari.