Dove vedere Padova Perugia, streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Euganeo” il Padova di Andrea Mandorlini ospiterà il Perugia di Fabio Caserta, match valido per la 29.a giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Padova Perugia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I veneti sono primi in classifica con 58 punti (17 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dal successo esterno per 0-1 contro la Virtus Verona. Gli umbri, invece, sono terzi con 53 punti (15 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte) e nel turno precedente hanno pareggiato per 1-1 contro la Sambenedettese.

Padova-Perugia sarà diretta da Andrea Colombo di Como, coaudiuvato da Rosario Caso di Nocera Inferiore e Roberto Terenzio di Cosenza, mentre il quarto uomo sarà Matteo Marcenaro di Genova.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-PERUGIA

Padova (4-3-3): Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic. All: Mandorlini.

Perugia (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano. All: Caserta.

Padova Perugia, diretta TV e streaming

Il match Padova Perugia, valido per la 29.a giornata del girone B del campionato di Serie C, non verrà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 253 con la telecronaca di Andrea Marinozzi.