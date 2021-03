Dove vedere Paganese-Palermo: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Domani sera alle ore 20 allo stadio Comunale Marcello Torre di Pagani (Salerno) si disputerà il match Paganese-Palermo, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie C (girone C) con entrambe le squadre che non stanno vivendo un ottimo periodo visto che i padroni di casa del tecnico Raffaele Di Napoli (terzultimo posto con 24 punti) hanno conquistato solamente due pareggi in quattro gare, mentre i rosanero di mister Giacomo Filippi (decimo posto con 36 punti) nello stesso lasso tempo hanno ottenuto un successo e tre sconfitte.

L’unico precedente tra campani e siciliani è quello relativo al match d’andata giocato allo stadio Renzo Barbera lo scorso 15 novembre e vinto dal Palermo per 2-1 con reti nel primo tempo di Rauti e Saraniti (Schiavini nella ripresa per la Paganese). L’arbitro dell’incontro sarà Claudio Panettella della sezione A.I.A. di Bari, coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Claudio Gualtieri di Asti, quarto uomo Andrea Ancora di Roma.

Paganese-Palermo, probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Onescu, Schiavino, Sirignano; Carotenuto, Zanini, Bramati, Gaeta, Squillace; Guadagni, Diop.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Valente; Silipo, Floriano; Santana.

Dove vedere Paganese-Palermo in tv e streaming

Il match Paganese-Palermo (calcio d’inizio domani ore 20) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “San Nicola” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 252 del decoder) con telecronaca a cura di Dario Massara.