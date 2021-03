Dove vedere Palermo-Juve Stabia: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Oggi pomeriggio (ore 15) allo stadio Renzo Barbera (a porte chiuse) si disputerà il match Palermo-Juve Stabia, valevole per la 29.a giornata del campionato di Serie C (girone C). In classifica i rosanero di mister Giacomo Filippi sono al nono posto insieme alla Casertana (una gara in meno) con 36 punti, mentre i gialloblu del tecnico Pasquale Padalino sono settimi con il Foggia con un solo punto in più e dunque sarà una gara molto importante in chiave qualificazione per i playoff.

Sono sei i precedenti in terra siciliana con i padroni di casa ancora imbattuti con quattro vittorie e due pareggi; l’ultima sfida si è giocata in Serie B quando il 28 ottobre 2013 la squadra palermitana ebbe la meglio per 3-0 grazie alle reti di Di Gennaro, Hernández e Lafferty. Nella gara d’andata disputata al “Menti” lo scorso 8 novembre si è registrata sempre il successo siciliano, per 2-1 con marcature di Saraniti e Floriano (Mastalli su rigore nel finale per le vespe)

L’arbitro dell’incontro sarà Cristian Cudini della sezione A.I.A di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Luca Dicosta di Novara e Simone Teodori di Fermo, quarto uomo Davide Di Marco di Ciampino (Roma).

Palermo-Juve Stabia, probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Almici, Accardi, Somma, Crivello; Luperini, De Rose, Martin; Rauti, Lucca, Valente.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Russo; Mulè, Esposito, Elizalde; Garattoni, Scaccabarozzi, Berardocco, Caldore; Fantacci; Marotta, Borrelli.

Dove vedere Palermo-Juve Stabia in tv e streaming

Il match Palermo-Juve Stabia (calcio d’inizio ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Barbera” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 256 del decoder) con telecronaca a cura di Daniele Barone.