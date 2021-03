Dove vedere Pro Vercelli-Como: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Silvio Piola (a porte chiuse) si disputerà il match Pro Vercelli-Como, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie C (girone A). Scontro importantissimo al vertice con i lariani di mister Giacomo Gattuso (12 punti nelle ultime cinque partite) che sono al comando del raggruppamento con 58 punti (una gara da recuperare), mentre i piemontesi del tecnico Domenico Modesto (16 punti nelle ultime sei) sono al secondo posto con 56.

Sono dodici i precedenti complessivi tra le due squadre con i Leoni in vantaggio per 6-3 e tre pareggi; nella scorsa stagione al “Piola la gara non di disputò per la sospensione del campionato causa emergenza Coronavirus, dunque l’ultimo confronto in terra piemontese risale al 21 novembre 2015 (Serie B) con i padroni di casa vittoriosi per 2-0 con reti nel primo tempo di Germano e Mustacchio. L’arbitro del match sarà Matteo Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova, coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato di Roma e Khaled Bahri di Sassari; quarto uomo Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Avellino).

Pro Vercelli-Como, probabili formazioni

Dove vedere Pro Vercelli-Como in streaming e tv

Il match Pro Vercelli-Como (calcio d’inizio domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “San Nicola” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 252 del decoder) con telecronaca a cura di Antonio Nucera.