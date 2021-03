Dove vedere Virtus Francavilla-Foggia: streaming gratis Serie C e diretta TV Antenna Sud?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Stadio Giovanni Paolo II (Francavilla Fontana, Brindisi) si disputerà il match Virtus Francavilla-Foggia, valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i biancazzurri al tredicesimo posto con 31 punti (+4 sulla zona playout) e che non vincono da otto partite (tre pareggi e cinque ko), mentre i rossoneri (due successi di fila) sono quinti a 43 punti insieme a Juve Stabia e Catania (una gara in meno).

Un solo precedente in terra brindisina che risale alla stagione 2016-17 (Serie C) con i satanelli usciti vincitori per 1-0 con rete di Sarno al 50′; invece nel match d’andata giocato allo stadio Pino Zaccheria lo scorso 22 novembre, le due squadre si sono divise la posta (1-1 il finale).

L’arbitro dell’incontro sarà Michele Delrio della sezione A.I.A di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco di Padova e Roberto Allocco di Bra (Cuneo), quarto uomo Giorgio Vergaro di Bari.

Virtus Francavilla-Foggia, formazioni

Da comunicare

Dove vedere Virtus Francavilla-Foggia in tv e streaming

Il match Virtus Francavilla-Foggia (calcio d’inizio, domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Infine bella notizia per i tifosi residenti in Puglia e Basilicata perchè il match si potrà vedere anche in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre nelle due regioni appena citate) e in streaming gratuito sul sito www.antennasud.com.