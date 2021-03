Serie C, dove vedere Juventus U23-Pergolettese in streaming e diretta tv

Dove vedere Juventus U23-Pergolettese in streaming e diretta tv: la presentazione del recupero di Serie C – Dopo il rinvio causa Covid, la Juventus U23 è pronta ad affrontare la Pergolettese per quanto concerne il recupero della trentesima giornata del campionato di Serie C. Da una parte i bianconeri vogliono distaccare sia Albinoleffe che Grosseto (distanti soltanto pochissimi punti dalla Vecchia Signora) per superare il Pontedera a quota 48 punti; dall’altra i cremonesi vogliono allontanarsi dalla zona playout, raggiungendo il treno della metà-classifica composto da Piacenza, Novara, Pro Sesto e Carrarese. Si prospetta sicuramente una battaglia calcistica molto aperta vista l’enorme posta in palio, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo dove vedere Juventus U23-Pergolettese in streaming e diretta tv.

Dove vedere Juventus U23-Pergolettese streaming Serie C

L’incontro valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C tra la Juventus U23 e la Pergolettese, in programma giovedì 25 marzo 2021 alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà visibile in diretta sia su ELEVEN SPORTS che Sky Primafila. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.