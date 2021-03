Serie C, dove vedere Modena-Mantova: streaming e diretta tv Rai Sport?

Il match Modena-Mantova, valido per la trentesima giornata del girone B della Serie C 2020/21, si gioca domenica 14 marzo alle ore 12.30 a porte chiuse nello stadio Alberto Braglia di Modena. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta 3-0 nel derby contro il Carpi che li ha relegati al quarto posto con 53 punti. Gli ospiti hanno pareggiato nell’ultimo turno casalingo contro il Sudtirol e sono undicesimi con 39 punti. L’arbitro designato per la sfida è il signor Frascaro della sezione di Firenze. La partita del girone d’andata si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.

Dove vedere Modena-Mantova, streaming gratis e diretta tv Sky Sport?

Il match Modena-Mantova sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida sarà visibile anche in pay per view in diretta tv su Sky Sport 253 al prezzo di 4,99 euro con la telecronaca di Luca Boschetto. La pay tv satellitare ha raggiunto l’accordo per trasmettere quindici match di ogni turno della Serie C. La gara del Braglia non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport.