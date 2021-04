Dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Gubbio (2-1), il Cesena si prepara ad affrontare il Mantova nel 34esimo turno del Girone B di Serie C. Cesena-Mantova si prospetta un match molto interessante tra due compagini che sono in piena lotta per consolidare la propria posizione in classifica in zona playoff. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Cesena-Mantova: streaming e diretta tv Serie C.

Cesena-Mantova: orario, luogo e precedenti

La partita Cesena-Mantova, valida per la 34esima giornata del Girone B di Serie C, si giocherà all’Orogel Stadium- Dino Manuzzi di Cesena a partire dalle ore 17.30 di Sabato 3 Aprile 2021. Tra le due compagini, dal 2009 ad oggi, vi sono stati 3 precedenti tutti vinti dal Cesena. Nell’ultimo precedente, datato 13 Dicembre 2020, il Cesena s’impose sul Mantova con un secco 0-4.

Dove vedere Cesena-Mantova: streaming gratis e diretta tv Serie C?

La partita Cesena-Mantova, valida per la 34esima giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C della stagione 2020/21. Eleven Sports mette a disposizione dei suoi clienti un abbonamento mensile (dal costo di 7,99€ al mese) e un abbonamento stagionale (disponibile al costo di 69,99€). La piattaforma da fine Dicembre non trasmette più in streaming gratis le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Per questo match non è disponibile la diretta tv in chiaro.