Dove vedere Como-Alessandria: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Giuseppe Sinigaglia (a porte chiuse) si disputerà il match Como-Alessandria, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie C (girone A) che vede in classifica le due squadre lottare per la promozione diretta in serie cadetta con i lariani attualmente al primo posto con 69 e gli ospiti che inseguono a 68. Ricordiamo che nel prossimo turno i lombardi saranno impegnati sul campo del Novara, mentre i piemontesi ospiteranno al “Moccagatta” il Pro Patria.

I precedenti in terra comasca sono 26 con i padroni di casa in vantaggio per 15-4 e sette pareggi; la scorsa stagione la sfida non si disputò per lo stop del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus, e dunque l’ultima sfida al Sinigaglia risale al 12 febbraio 2017 quando sempre in Serie C il Como si impose per 2-1. Como che ha vinto anche il match d’andata di questa stagione, giocato in Piemonte lo scorso 20 gennaio, con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Cicconi al 19′ e Terrani all’82’.

L’arbitro della gara sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Paolo Laudato di Taranto, quarto uomo Marco D’Ascanio di Ancona.

Como-Alessandria, probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Facchin; Bovolon, Bertoncini, Crescenzi, Iovine; Arrigoni, Bellemo; Rosseti, Gatto, Terrani; Gabrielloni.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Bellodi; Parodi, Casarini, Bruccini, Mustacchio, Celia; Arrighini, Eusepi.

Dove vedere Como-Alessandria in tv e streaming

Il match Como-Alessandria (calcio d’inizio, domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Lo spareggio per la promozione in Serie B tra i blu reali e i grigi, sarà visibile anche in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 57-58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito sul sito RaiPlay.