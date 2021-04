Dove vedere Juve Stabia-Foggia, streaming Serie C e diretta tv Antenna Sud?

Il match Juve Stabia-Foggia, valido per la trentasettesima giornata del girone C della Serie C 2020/21, si gioca domenica 25 aprile alle ore 17.30 nello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Si tratta di uno scontro in chiave playoff con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Catanzaro che ha interrotto una striscia di sei vittorie consecutive. Le vespe sono seste in classifica con 55 punti a pari punti con il Catania mentre i pugliesi sono settimi con 50 punti. La sfida di andata dello scorso 11 gennaio al Pino Zaccheria è finita 1-1.



Dove vedere Juve Stabia-Foggia Serie C, streaming gratis e diretta tv Sky Sport o Antenna Sud?

Il match Juve Stabia-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida non sarà visibile in pay per view in diretta tv su Sky Sport Primafila al prezzo di 4,99 euro. Gli appassionati non potranno seguire il match nemmeno in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale che ha acquisito i diritti per trasmettere i match delle squadre pugliesi ha appena pubblicato il palinsesto del weekend sportivo comunicando la diretta televisiva della sfida Turris-Bari.