Dove vedere Avellino-Sudtirol, streaming Serie C e diretta tv Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Partenio Lombardi”, l’Avellino di Piero Braglia ospiterà il Sudtirol di Stefano Vecchi, il match è valido per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Avellino-Sudtirol in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima di questo match.

L’Avellino nel turno precedente ha eliminato il Palermo dopo aver perso 1-0 il match d’andata al “Barbera”, mentre al ritorno al “Partenio Lombardi” ha vinto per 1-0 e a parità di gol fatti ha superato il turno essendo testa di serie. Il Sudtirol, invece, ha eliminato la Pro Vercelli perdendo il match d’andata 2-1 al “Piola” di Vercelli” e vincendo con lo stesso punteggio (2-1) nella gara di ritorno , risultato che ha consentito al Sudtirol di superare il turno essendo testa di serie. Il ritorno di questo match si disputerà mercoledì 2 giugno e la vincente del doppio confronto affronterà nella final four la vincente di Renate-Padova.

Avellino-Sudtirol sarà diretta da Daniele Rutella di Enna, coaudiuvato da Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Andrea Niedda di Ozieri. Il quarto uomo sarà Valerio Maranesi di Ciampino.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-SUDTIROL

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. All. Braglia.

Sudtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Polak, Vinetot, Morelli; Tait, Gatto, Fink; Voltan, Casiraghi; Odogwu. All. Vecchi.

Dove vedere Avellino-Sudtirol in tv e streaming

Il match Avellino-Sudtirol, valido per la gara di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 254.