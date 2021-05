Dove vedere Feralpisalò-Perugia Serie C, streaming e diretta Umbria TV?

Il match Feralpisalò-Perugia, valido per la trentottesima giornata del girone B della Serie C 2020/21, si gioca domenica 2 maggio alle ore 15 a porte chiuse nello stadio Lino Turina di Salò. Agli umbri basterà vincere per essere promossi in Serie B indipendentemente dal risultato di Padova-Sambenedettese oppure un pareggio in caso di non vittoria casalinga dei veneti. C’è grande attesa in casa dei grifoni con la squadra di Caserta che ha il destino nelle proprie mani,

Le probabili formazioni di Feralpisalò-Perugia

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia, Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Guerra, D’Orazio.

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Negro, Monaco, Crialese; Kouan, Burrai, Sounas; Elia, Minesso; Melchiorri.

Dove vedere Feralpisalò-Perugia, streaming gratis e diretta tv in chiaro Umbria TV o Sky Sport?

Il match Feralpisalò-Perugia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida sarà visibile anche in pay per view in diretta tv su Sky Sport 255 al prezzo di 4,99 euro con la telecronaca di Lucio Rizzica. La pay tv satellitare ha raggiunto l’accordo per trasmettere quindici match di ogni turno della Serie C. Ancora non si sa se gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta televisiva in chiaro su Umbria Tv, canale 10 del digitale terrestre in Umbria, e in streaming gratuito sul sito dell’emittente. La storica televisione regionale ha raggiunto l’accordo per trasmettere sei partite dei grifoni in diretta nonché di tutte le sfide in differita. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.