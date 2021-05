Dove vedere Padova-Sambenedettese, streaming gratis Serie C e diretta tv Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “Euganeo”, il Padova di Andrea Mandorlini ospiterà la Sambenedettese di Paolo Montero, match valido per la 38.a ed ultima giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Padova-Sambenedettese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “biancoscudati” a 90 minuti dal termine sono ancora in corsa per la promozione diretta ma una vittoria contro la Sambenedettese potrebbe non bastare, infatti bisognerà attendere il risultato di Feralpisalò-Perugia. Il Padova è primo con 76 punti (23 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte) proprio in compagnia degli umbri ma il Perugia è in vantaggio negli scontri diretti. La Sambenedettese, invece, è matematicamente ai play-off con 54 punti (14 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte) ed è reduce dal pareggio contro la Feralpisalò (0-0).

Padova-Sambenedettese sarà diretta da Francesco Cosso di Reggio Calabria, coaudiuvato da Claudio Barone di Roma 1 e Khaled Bahri di Sassari. Il quarto uomo sarà Daniele Perenzoni di Rovereto.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-SAMBENEDETTESE

Padova (4-3-3): Dini; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hallfredsson, Hraiech; Chiricò, Biasci, Jelenic. All. Mandorlini.

Sambenedettese (4-3-3): Nobile; Fazzi, D’Ambrosio, Cristini, Goicoechea; Angiulli, De Ciancio, D’Angelo; Terracino, Lescano, Botta. All. Montero.

Dove vedere Padova-Sambenedettese in tv e streaming

Il match Padova-Sambenedettese, valido per la 38.a ed ultima giornata del girone B del campionato di Serie C, sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming su Rai Play.

Questo match sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 €.