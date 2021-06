Sky, Rai o Eleven Sports? Dove vedere Alessandria-Albinoleffe in tv in chiaro e in streaming gratis, playoff Serie C

DOVE VEDERE ALESSANDRIA ALBINOLEFFE IN TV E IN STREAMING – Dopo l’1-2 dell’andata a Gorgonzola, possiamo dire che l’Alessandria abbia un piede in finale playoff. Una bella vittoria per gli uomini di Moreno Longo, macchiata solo dalla disattenzione finale costata il gol di Giorgione. In ogni caso, però, alla squadra di Zaffaroni servirà una vera e propria impresa al Moccagatta: non contano più le posizione ottenute in regular season, i lombardi dovranno rimontare vincendo almeno 2-0 fuori casa. Occhio, però, questi playoff hanno già regalato molte sorprese, quindi il match sarà da seguire col fiato sospeso: ecco dunque dove vedere Alessandria Albinoleffe in diretta tv e in live streaming.

Quando si gioca Alessandria-Albinoleffe, Serie C playoff

Il match Alessandria-Albinoleffe è previsto per le ore 20,30 di mercoledì 9 giugno 2021. La sfida si disputerà allo stadio Moccagatta di Alessandria, casa dei piemontesi grigiorossi.

Alessandria-Albinoleffe probabili formazioni, le scelte di Longo e Zaffaroni

L’Alessandria si schiera così (4-3-1-2): Pisseri; Celia, Di Gennaro, Prestia, Parodi; Casarini, Giorno, Chiarello; Mustacchio; Arrighini, Eusepi.

L’Albinoleffe si schiera così (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Gusu, Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi.

Playoff Serie C, dove vedere Alessandria Albinoleffe in streaming e diretta tv

La sfida Alessandria-Albinoleffe sarà visibile in diretta streaming live dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web e tramite YouTube.

E’ prevista, inoltre, la diretta gratis e in chiaro in tv su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). Ovviamente, in streaming il match sarà quindi disponibile attraverso Rai Play, per pc, tablet e smartphone utilizzando l’app del servizio o passando attraverso il sito ufficiale del servizio pubblico.