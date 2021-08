Dove vedere Avellino-Campobasso, streaming Serie C e diretta tv Rai Sport?

Il match Avellino-Campobasso, valido per la prima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca domenica 29 agosto alle ore 20.30 nello stadio Partenio-Adriano Lombardi della città irpina. Sarà l’esordio in campionato per entrambe le squadre con i padroni di casa che sono tra le favorite per la promozione in Serie B. Le due squadre si sono affrontate anche nel precampionato.

Le probabili formazioni di Avellino-Campobasso Serie C

AVELLINO (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Scognamiglio; Rizzo, M. Silvestri, Matera, D’Angelo, Tito; Messina, Maniero. Allenatore: Braglia.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Ladu, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco. Allenatore: Cudini.

Dove vedere Avellino-Campobasso Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Sky Calcio?

Il match Avellino-Campobasso sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. La sfida non sarà disponibile in diretta tv né su Sky Calcio né su Rai Sport. Ricordiamo che la pay tv trasmetterà otto partite per ogni turno della Serie C mentre la televisione di stato il posticipo del lunedì sera. L’incontro del Partenio non fa parte del palinsesto di entrambe le emittenti.