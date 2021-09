Foggia-Potenza, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Sabato 5 settembre alle ore 17.30 allo stadio Pino Zaccheria si disputerà il match Foggia-Potenza, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C (girone C). All’esordio le due squadre hanno pareggiato rispettivamente contro Monterosi (0-0, in trasferta) e Bari (1-1, in casa).

I precedenti complessivi sono tredici con i pugliesi avanti per 7-2 e tre pareggi; l’arbitro del match sarà Federico Fontani di Siena, coadiuvato dagli assistenti Francesco Rizzotto di Roma e Federico Pragliola di Terni, Quarto ufficiale Luca Angelucci di Foligno (Perugia).

Foggia-Potenza, probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Maselli, Petermann, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Coccia, Cargnelutti, Gigli; Vecchi, Nigro, Zampa, Ricci, Zenuni; Salvemini, Romero.

Dove vedere Foggia-Potenza in tv e streaming

Il match della seconda giornata di campionato tra Foggia-Potenza, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Stagione 2020-21, Foggia-Potenza 2-0: gli highlights