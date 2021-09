Modena Reggiana streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Lunedì sera alle ore 21.00 allo stadio “Alberto Braglia” di Modena, si disputerà il big match Modena-Reggiana, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C (girone B).

Si fermano Serie A e Serie B, non la C. La terza serie italiana, infatti, si gioca regolarmente durante la sosta per le Nazionali di tutto il mondo. Per la seconda giornata del girone B prevista anche Modena Reggiana, derby regionale in casa dei Canarini. Nella prima gara della stagione il Modena ha pareggiato 0-0 in trasferta, contro il Grosseto, mentre la Reggiana ha superato il Montevarchi in casa grazie alle reti di Zamparo e Rozzio. 2-0 e successo al pari di Siena, Entella, Olbia, Lucchese e Pescara. La Reggiana è una delle squadre retrocesse dalla Serie B 2020/2021 e punta all’immediato ritorno in cadetteria dopo il 18esimo posto della passata annata, mentre il Modena si ritrova in C oramai dal 2016, con l’unica eccezione del 2018/2019, nella quale ha militato in D dopo il fallimento. Andiamo dunque a vedere come seguire Modena Reggiana streaming e diretta tv, in chiaro?

Probabili formazioni del match

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Renzetti; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Marotta, Ogunseye. All.: –

REGGIANA (3-4-2-1): Venturi, Contessa, Rozzio, Rossi, Rosafio, Luciani, Radrezza, Del Pinto, Zamparo, Cauz, Guglielmotti. All.: Diana

Dove vedere Modena Reggiana in diretta tv e streaming? Sky o Rai Sport?

Il match della seconda giornata di campionato tra Modena-Reggiana, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

L’alternativa è vedere il derby Modena Reggiana in diretta in chiaro sulla Rai. Il canale di riferimento è Rai Sport +HD, con collegamento pre-partita dalle ore 20.30. La gara tra Modena e Reggiana potrà essere vista in diretta streaming anche su Rai Play, piattaforma della Rai disponibile su tablet, pc e cellulare, scariando l’app o collegandosi al sito ufficiale web.