AZ Picerno-Palermo, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Domenica 28 novembre alle ore 14.30 allo stadio Comunale Donato Curcio si disputerà il match AZ Picerno Palermo, valevole per la 16.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i padroni di casa al dodicesimo posto con 17, mentre gli ospiti sono al secondo con 29 e a -4 dal Bari capolista.

Un solo precedente tra le due squadre che risale allo scorso 21 agosto, quando i rosanero si sono imposti al “Renzo Barbera” per 4-1, nel primo turno di Coppa Italia. L’arbitro della sfida sarà Paolo Bitonti della sezione A.I.A di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bocca di Caserta e Stefano Montagnani di Bolzano; Quarto Ufficiale Mattia Gigliotti di Nocera Inferiore (Salerno).

AZ Picerno-Palermo, probabili formazioni

AZ PICERNO (4-4-2): Viscovo; De Franco, Vanacore, Guerra, Finizio; De Cristofaro, Pitarresi, Terranova, De Marco; Reginaldo, Gerardi. All. Colucci

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Fella, Brunori. All. Filippi

Dove vedere AZ Picerno-Palermo in tv e streaming

Il match della sedicesima giornata di campionato AZ Picerno-Palermo, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Coppa Italia 2021-22, Palermo-AZ Picerno 4-1: gli highlights