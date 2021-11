Dove vedere Siena-Modena Serie C, streaming gratis e diretta tv Rai Sport?

Il match Siena-Modena, valido per la tredicesima giornata del girone B della Serie C 2021/22, si gioca domenica 7 novembre alle ore 14.30 nello stadio Artemio Franchi di Siena. I padroni di casa sono reduci dai tre punti contro il Gubbio che hanno posto fine ad un periodo di due gare senza vittoria e sono così quinti a venti punti. Gli ospiti sono in grande forma con quattro vittorie di fila e sono secondi a quota ventiquattro. Si preannuncia una sfida in chiave playoff. Siena-Modena sarà diretta da Michele Giordano di Novara, coaudiuvato da Fabrizio Giorgi di Legnano e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Il quarto uomo sarà Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

Dove vedere Siena-Modena Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Sky Calcio?

Il match Siena-Modena sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. La sfida sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport 255 per gli abbonati al pacchetto Calcio con la telecronaca di Andrea Voria mentre non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport.