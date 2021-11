Serie C girone C: Turris-Catanzaro 1-0, decide Giannone

La Turris allunga a tre la striscia di successi consecutivi prevalendo per 1-0 sul Catanzaro nell’atteso posticipo del quattordicesimo turno del girone C della Serie C andato in scena all’”Amerigo Liguori” di Torre del Greco. L’ottava vittoria in campionato, sancita da una pregevole rete di Giannone al 76’, consente alla compagine campana di salire in classifica a 25 e scavalcare conseguentemente di due punti quella calabrese in quarta posizione. Per il Catanzaro, raggiunto al quinto posto dall’Avellino, si tratta del terzo ko nelle ultime quattro gare.

Bruno Caneo, privo di Longo, propone un 4-3-3 che in avanti presenta un tridente composto da <Giannone, Santaniello e Leonetti. Sul versante opposto Antonio Calabro recupera Porcino ma deve fare a meno dello squalificato Scognamiglio e dell’infortunato Ronaldo, si affida a un 3-4-1-2 che in fase offensiva prevede Carlini a sostegno di Bombagi e Cianci.

Cronaca primo tempo

Avvio di gara spumeggiante della Turris. Al 3’ Leonetti, servito in profondità da Franco, elude abilmente l’intervento di Martinelli e impegna severamente Branduani con una conclusione dal limite dell’area. Sul proseguimento dell’azione l’estremo difensore ospite rischia l’autorete deviando in qualche modo sul palo un traversone dalla sinistra di Varutti. Il doppio pericolo corso nel breve volgere di pochi secondi non scuote il Catanzaro che continua a subire le folate rapide e incisive degli avversari. Branduani è bravo al 5’ ad alzare in corner un fendente di Esempio. La formazione diretta da Bruno Caneo insiste. Leonetti al 6’ arriva con un attimo di ritardo su un invitante traversone dalla trequarti di sinistra Varutti. L’irrefrenabile esterno corallino propone tre minuti più tardi un cross dal fondo per l’accorrente Giannone che non riesce sotto porta ad inquadrare il bersaglio.

Il Catanzaro, superato indenne il difficile avvio di partita, guadagna campo. Le “Aquile” costruiscono due azioni interessanti. Al 14’ Verna, lanciato a rete dalle retrovie, non controlla al meglio la sfera favorendo l’uscita bassa di Perina. L’ex portiere del Vicenza è pronto al 20’ a smanacciare in angolo una deviazione a centro area di Cianci sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Vandeputte. La Turris torna a farsi vedere in avanti al 30’ con un cross dalla sinistra di Varutti che attraversa tutto lo specchio della porta giallorossa ed al 39’ con un rasoterra di poco a lato di Esempio dal limite. Il finale di prima frazione, caratterizzato da diversi scontri, risulta piuttosto nervoso e spezzettato.

Cronaca secondo tempo

Alla ripresa del gioco le due contendenti si presentano con una variazione nei rispettivi schieramenti: Finardi prende il posto di Ghislandi tra i padroni di casa mentre Bearzotti rileva Bombagi tra gli ospiti. La Turris, ispirata dalle illuminanti giocate di Franco, costruisce in avvio di ripresa due nitide opportunità da rete non sfruttate da Leonetti (battuta sul fondo al 53’) e Varutti (tiro-cross impreciso neutralizzato da Branduani al 62’). Sul versante opposto il neoentrato Curiale chiama in causa Perina al 70’. La Turris si porta in vantaggio al 76’ per merito di Giannone abile, al termine di uno scambio con Bordo, a superare Branduani con un tocco di sinistro.

La reazione del Catanzaro non si fa attendere. I giallorossi reclamano invano la concessione di un calcio di rigore per un intervento più che sospetto di Lorenzini su Vazquez all’ingresso dell’area di rigore. La squadra di Antonio Calabro, dopo aver rischiato in contropiede il 2-0 di Pavone, si procura al quinto minuto di recupero un’ultima ghiotta opportunità che Bayeye non riesce a concretizzare. Ancora una volta la trasferta a Torre del Greco si rivela decisamente avara di soddisfazioni per il Catanzaro.