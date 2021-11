Serie C, dove vedere Palermo-Potenza: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 14 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Barbera”, il Palermo di Giacomo Filippi ospiterà il Potenza del neo tecnico Bruno Trocini, il match è valido per la 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Palermo-Potenza in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Palermo è secondo con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna contro la Fidelis Andria 0-2. Il Potenza, invece, ha 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria 2-0 nel derby lucano contro il Picerno.

Palermo-Potenza sarà diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. coaudiuvato dalla signora Tiziana Trasciatti di Foligno e dal signor Stefano Galimberti di Seregno. Il quarto uomo sarà Davide Di Marco di Ciampino.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-POTENZA

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Luperini, Odjer, Dall’Oglio, Valente; Fella, Brunori. All. Filippi.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli; Coccia, Sepe, Sandri, Zenuni, Ricci; Salvemini, Romero. All. Trocini.

Dove vedere Palermo-Potenza, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Palermo-Potenza, valido per la 14.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport 252 (satellite).