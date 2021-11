Serie C, Fidelis Andria-Bari streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Degli Ulivi si disputerà il match Fidelis Andria-Bari, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i Galletti al primo posto con 30 punti, mentre i padroni di casa al penultimo con 12 punti insieme al Messina.

Sono tre i precedenti ufficiali in casa Fidelis dove è sempre uscito il segno X, due volte in Serie B e una in Coppa Italia. L’arbitro del derby pugliese sarà Federico Fontani della sezione A.I.A di Siena, coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore (Salerno) e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona, Quarto Ufficiale Simone Galipò di Firenze.

Fidelis Andria-Bari, probabili formazioni

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Venturini, Sabatino; Casoli, Casoli, Bonavolontà, Di Noia, Carullo; Tulli, Bubas.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Ricci; Maita, Di Gennaro, Scavone; Botta; Antenucci, Cheddira.

Dove vedere Fidelis Andria-Bari in tv e streaming

Il match Fidelis Andria-Bari si potrà vedere su Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Il derby pugliese sarà visibile in chiaro su Antenna Sud (no streaming, canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), ma anche su Sky Sport, disponibile via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Per l’incontro degli “Ulivi” bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport (canale 253 del decoder e 484 del digitale terrestre) e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Fidelis Andria-Bari, la voce dei tifosi alla vigilia