Padova-Sudtirol, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Domenica 12 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Euganeo si disputerà il match Padova-Sudtirol, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie C (girone A), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e primo posto con 37 e 43 punti.

Sono nove i precedenti complessivi che vedono il bilancio in perfetta parità: tre vittorie ciascuno e tre pareggi: l’arbitro del big match sarà Ermanno Feliciani della sezione A.I.A di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri (Sassari) e Thomas Miniutti di Maniago (Pordenone), Quarto Ufficiale, Marco Acanfora di Castellamare di Stabia (Napoli).

Padova-Sudtirol, probabili formazioni

IN AGGIORNAMENTO

Dove vedere Padova-Sudtirol in tv e streaming

Il match della 18.a giornata di campionato Padova-Sudtirol, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Anche per questa stagione alcuni incontri di Serie C (otto, ogni turno di campionato) andranno in onda su Sky Sport, disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. L’incontro tra molisani e calabresi sarà uno di quelli, sintonizzandosi su Sky Sport (canale 254 del decoder) o in streaming su Sky Go e NOW TV.

Stagione 2020-21, Padova-Sudtirol 2-0: gli highlights