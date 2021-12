Serie C: dimezzata la penalizzazione per il Foggia.

Buone notizie in casa Foggia. Dimezzata la penalizzazione, che passa da 4 a 2 punti. Squadra foggiana che attualmente milita nel campionato di Serie C, girone C. Penalizzazione che riguardava la cessione del pacchetto di maggioranza delle quote, effettuata nell’estate scorsa. Sanzione di 4 punti inflitta all’inizio del mese di novembre. Insieme alla penalità vennero squalificati l’ex presidente Pintus per quattro mesi e il presidente Canonico per sei mesi.

Ecco come cambia la classifica del Foggia:

Oggi, la Corte d’Appello Federale ha accolto in parte il ricorso del Foggia, restituendo 2 dei 4 punti di penalizzazione, e dimezzando da sei a tre mesi la squalifica del presidente Canonico, e da quattro a due quella dell’ex presidente Pintus. Si modifica e si migliora la classifica della squadra allenata da Zeman che passa da 29 a 31 punti scavalcando il Taranto e portandosi ad un punto dal Catanzaro e 2 dal Palermo, con vista eventuale sull’Avellino che si trova al terzo posto con 35 punti. Avellino-Foggia è stata la penultima sfida di campionato prima della sosta, partita terminata con il risultato di 2-2 che ha tenuto invariato il distacco tra le due squadre. Altro pareggio contro il Monterosi Tuscia per 1-1 nell’ultimo turno. Sicuramente la riduzione della penalità si tratta di una boccata d’ossigeno importante per il Foggia che al rientro dalla sosta incontrerà il Potenza allo Zaccheria.