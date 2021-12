Serie C girone B: stasera il big match Virtus Entella-Reggiana

Il penultimo turno d’andata del girone B di Serie C si chiude stasera (ore 21.00) al Comunale di Chiavari con il big match Virtus Entella-Reggiana. La compagine ligure è quarta con 29 punti all’attivo mentre quella emiliana, pur essendo l’unica rimasta imbattuta, si ritrova in seconda posizione a tre lunghezze dai rivali regionali del Modena saliti a quota 42 in virtù del successo in extremis colto ieri in casa contro il Gubbio.

Come arriva la Virtus Entella

Nell’ultima giornata la squadra diretta da Gennaro Volpe ha allungato a otto la striscia di risultati utili consecutivi ottenendo una roboante affermazione esterna per 5-2 contro la Viterbese. Per i biancocelesti si è trattata della quinta vittoria nelle ultime sei gare.

Come arriva la Reggiana

La compagine guidata da Aimo Diana ha sin qui conseguito undici successi e sei pareggi nei diciassette impegni sostenuti. Nel turno precedente i granata si sono lasciati alle spalle il sofferto e rocambolesco 3-3 interno contro la Viterbese superando, sempre davanti al proprio pubblico, la Fermana per 2-1.

Rendimento interno vs rendimento esterno

La Virtus Entella è imbattuta in casa. I biancocelesti vantano una media punti interna inferiore soltanto alla Reggiana avendo conseguito cinque successi e tre pareggi nelle otto gare sin qui disputate al Comunale. Nelle ultime tre esibizioni casalinghe la squadra ligure ha riportato altrettante affermazioni contro Imolese (2-0), Grosseto (1-0) e Cesena (3-1).

La Reggiana ha ottenuto in trasferta cinque successi e tre pareggi. Solo il Modena ha saputo sin qui far meglio. Nelle due gare più recenti giocate lontano dal “Città del Tricolore” i granata hanno incamerato la posta piena a spese di Vis Pesaro (3-0) e Imolese (1-0).

Attacchi vs difese

La Virtus Entella detiene con 29 reti realizzate (15 in casa, 14 in trasferta) il quarto attacco del torneo (1,71 a gara) e con 20 gol subiti (6 interni, 14 esterni) la settima difesa (1,18 a partita). Le 29 marcature biancocelesti portano la firma di dieci giocatori diversi: 7 reti per Lescano, 6 per Magrassi, 4 per Morosini e Schenetti, 3 per Merkaj, una per Capello, Cleur, Coppolaro, Dessena, Paolucci.

La Reggiana vanta con 31 reti segnate (17 interne, 14 esterne) il secondo attacco più prolifico (1,82 a partita) e con 10 gol incassati (5 in casa e altrettanti in trasferta) la miglior difesa (0,59 reti a gara). Le 31 realizzazioni granata sono da suddividere tra undici diversi elementi: 8 per Zamparo, 7 per Lanini, 3 per Neglia, 2 per Rosafio, Rozzio, Scappini, Sciaudone e Sorrentino, una per Cauz, Gugliemotti e Libutti.

Virtus Entella-Reggiana: i precedenti

Le sette sfide precedenti (4 disputate in Lega Pro, 2 in Serie B e una in Coppa Italia) non hanno mai fatto registrare un pareggio. Il bilancio è leggermente favorevole alla Virtus Entella uscita vincente in quattro occasioni. I tre confronti andati in scena in terra ligure hanno visto i padroni di casa prevalere in Lega Pro nel 2012-13 per 3-0 e nel 2013-14 per 1-0 ma perdere l’ultimo disputato nella passata stagione in cadetteria. Il 3 ottobre 2020 la Reggiana s’impose, infatti, in trasferta per 2-0 con le reti di Mazzocchi (43’) e Varone su rigore (88’).

Le probabili formazioni

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Dessena, Karic; Capello; Morosini, Lescano. All.: Volpe.

Reggiana (3-5-2): Voltolini; Luciani, Cremonesi, Camigliano; Libutti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. All.: Diana.

Arbitro

La direzione di Virtus Entella-Reggiana, gara valida per il diciottesimo turno del girone B di Serie C in programma al Comunale di Chiavari lunedì 13 dicembre alle ore 21.00 (diretta su Eleven Sports e Rai Sport -canale58-), sarà affidata a Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.