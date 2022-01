Paganese-Bari, streaming e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Domenica 30 gennaio alle ore 14.30 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani si disputerà il match Paganese-Bari, valevole per la 24.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i padroni di casa al quintultimo posto (insieme al Campobasso) con 22 punti, mentre gli ospiti sono in testa con 45 punti, a +7 sul Monopoli, attualmente secondo.

Sono quattro i precedenti in terra campana con il bilancio in perfetta parità, ovvero due successi ciascuno; nella gara d’andata giocata lo scorso 26 settembre allo stadio San Nicola, il risultato finale è stato di 1-1 con reti di Botta (B) al 2′ e pareggio al 75′ di Firenze (P).

Paganese-Bari, probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Konaté, Sbampato, Bianchi; Manarelli, Firenze, Martorelli, Cretella, Zanini; Guadagni, Castaldo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Celiento, Mazzotta; Mallamo, Di Gennaro, D’Errico; Botta; Antenucci, Marras.

Dove vedere Paganese-Bari in tv e streaming

Il match della 24.a giornata di campionato tra Paganese-Bari, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

