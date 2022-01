Serie C, dove vedere Monterosi-Bari: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Mercoledì 2 febbraio, alle ore 18, allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo, il Monterosi di Leonardo Menichini ospiterà il Bari di Michele Mignani, il match è valido per il recupero della 21.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Monterosi-Bari in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Il Monterosi ha 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte) e nell’ultimo turno è stato sconfitto 2-0 al “Barbera” contro il Palermo. Il Bari, invece, è primo con 48 punti (14 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce e dalla vittoria per 1-2 contro la Paganese in trasferta.

Monterosi-Bari sarà diretta da Alessandro Di Graci di Como, coaudiuvato da Antonio Lalomia di Agrigento e Veronica Martinelli di Seregno. Il quarto uomo sarà Mario Saia di Palermo.



PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI-BARI

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi; Verde, Buglio, Parlati, Adamo, Cancellieri; Caon, Ekuban. All. Menichini.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Celiento, Ricci G.; Scavone, Maita, Maiello; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Dove vedere Monterosi-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Monterosi-Bari, valido per il recupero della 21.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà possibile guardarlo in streaming anche su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita