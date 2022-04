Serie C, dove vedere Sudtirol-Padova: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Drusio di Bolzano si disputerà il match Sudtirol-Padova, 37.a giornata del campionato di Serie C (girone A) che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e secondo posto con 86 e 84 punti. I tirolesi con un successo sarebbe aritmeticamente in Serie B, mentre con un pareggio e una vittoria biancoscudata tutto verrebbe deciso nell’ultimo turno quando saranno in programma Triestina-Sudtirol e Padova-Virtus Verona.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 12 dicembre all’Euganeo, il risultato finale è stato di parità (0-0), mentre nella doppia finale di Coppa Italia, ad avere la meglio sono stati i patavini (0-0 all’andata e 1-0 al ritorno in trasferta); l’arbitro della sfida promozione sarà Daniele Rutella della sezione A.I.A di Enna.

Sudtirol-Padova, probabili formazioni

SUDTIROL (4-3-1-2): Meli; De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, H’Maidat, Moscati; Casiraghi; Galuppini, Fischnaller.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Kirwan, Valentini, Monaco, Gasbarro; Settembrini, Della Latta, Dezi; Jelenic, Santini, Bifulco.

Dove vedere Sudtirol-Padova in tv e streaming

Il match della 32.a giornata di campionato tra Sudtirol-Padova, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La sfida dell “Drusio” sarà visibile anche in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito su RaiPlay.

12 dicembre 2021, Padova-Sudtirol 0-0: gli highlights