Foggia-Juve Stabia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud, OneFootball o Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Juve Stabia, valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al 5° e 8° posto con 40 e 37 punti.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 18 ottobre al “Menti”, il risultato finale è stato di parità, vittoria (ai calci di rigore) invece dei “Satanelli” sempre in terra campana il 2 novembre nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Sono invece undici i precedenti complessivi tra le due squadre che vedono in vantaggio i campani per 3-2 e sei pareggi.

L’arbitro della sfida sarà Valerio Crezzini, della sezione. A.I.A. di Siena, coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Alessio Miccoli di Lanciano (Chieti), Quarto ufficiale Antonio Monesi di Crotone.

Foggia-Juve Stabia, probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Thiam; Leo, Di Pasquale, Rutjens; Garattoni, Schenetti, Petermann, Frigerio, Rizzo; Peralta, Ogunseye.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Barosi, Maggioni, Altobelli, Cinaglia, Mignanelli, Scaccabarozzi, Maselli, Ricci, Silipo, Zigoni, Pandolfi.

Dove vedere Foggia-Juve Stabia in tv e streaming

Il match Foggia-Juve Stabia sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match del campionato di Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Infine possibilità di seguire l’incontro del “Menti” anche su Sky Sport, disponibile via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio sul canale 253 o in streaming su Sky Go e NOW TV, compreso “Diretta Gol Serie C” su Sky Sport Calcio (ch.252), insieme agli altri match in contemporanea.