Play-off Serie C, gol, spettacolo e calci di rigore decisivi

Spettacolari semifinali dei Play-off di Serie C. Le squadre in campo si sono date battaglia fino all’ultimo secondo e per decidere le finaliste non sono bastati i tempi regolamentari. Sia Cesena – Lecco che Pescara – Foggia sono terminate ai calci di rigore dopo una serie di colpi di scena che hanno elevato il tasso agonistico di questi match.

Il Lecco supera il Cesena ai calci di rigore

Dopo la vittoria per 2 a 1 a Lecco nella gara di andata, il Cesena fra le mura amiche pensava di avere vita più facile e invece la squadra di Foschi è riuscita a ribaltare il pronostico. Al 56′ del secondo tempo viene servita una palla in profondità per Buso che buca la difesa e con un diagonale trafigge Tozzo. I padroni di casa non riescono più a trovare il pareggio e gli ospiti difendono il vantaggio sia nei tempi regolamentari che in quelli supplementari. Dagli undici metri i calciatori del Lecco sono dei cecchini infallibili e segnano cinque penalty su cinque mentre al Cesena basta un solo errore per terminare la corsa verso la promozione.

Play-off Serie C, Rossi batte Zeman

Dopo il 2 a 2 dell’andata e le polemiche post-gara si è accesa anche la sfida nella sfida tra Delio Rossi, l’allievo, e Zdenek Zeman, il maestro. La squadra del boemo parte forte e dopo due minuti già trova il vantaggio. Cuppone lasciato solo sul secondo palo, di testa batte Dalmasso. Al 69′ i padroni di casa trovano il raddoppio ma il gol di Merola viene annullato dal VAR per fuorigioco. La partita sembra finita e il Pescara sente il profumo della finale ma la festa viene rovinata da Rizzo che al 97′ fa gol e manda le squadre ai supplementari. Al 96′ Desogus porta avanti gli uomini di Zeman che si fanno raggiungere per la seconda volta al 115′, rete di Markic. Dagli 11 metri è il Foggia ad avere la meglio e volare in finale contro il Lecco.