Cesena-Ancona, dove vedere la gara di Serie C: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la quarta giornata del campionato di Serie C 2023/24. Cesena e Ancona si affrontano martedì 19 settembre, alle ore 20:45, allo "Orogel Stadium - Dino Manuzzi" di Cesena. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Cesena-Ancona: dove vedere la gara di Serie C? Si gioca allo "Orogel Stadium - Dino Manuzzi" di Cesena, con calcio d'inizio in programma martedì 19 settembre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Cesena-Ancona LUOGO Cesena, "Orogel Stadium - Dino Manuzzi" DATA Martedì 19 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Marco Di Loreto (Sezione AIA di Terni)



Assistente 1: Vincenzo Abbinante (Sezione AIA di Bari)



Assistente 2: Davide Rignanese (Sezione AIA di Rimini)



Quarto Ufficiale: Samuele Andreano (Sezione AIA di Prato)

Cesena-Ancona, dove vedere la gara di Serie C? Diretta TV e live streaming

Cesena-Ancona viene trasmessa in diretta su Sky e su RAI Sport. Inoltre è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 205], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Diretta TV: RAI Sport [Canale 58 Digitale Terrestre], in chiaro.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Cesena-Ancona, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE



Cesena



[3-4-1-2] PROBABILE FORMAZIONE



Ancona



[3-4-2-1] Matteo Pisseri Leonardo Vitali Giuseppe Prestia Gianluca Clemente Andrea Ciofi Stefano Cella Luigi Silvestri Filippo Marenco Francesco De Rose Steven Nador Daniele Donnarumma Lorenzo Peli Ivan Varone Alessandro Martina Emanuele Adamo Lorenzo Paolucci Saber Hraiech Antonio Cioffi Roberto Ogunseye Antonio Energe Simone Corazza Alberto Spagnoli Coach



William Viali Coach



Marco Donadel

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.

