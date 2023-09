Giugliano-Juve Stabia, dove vedere la gara di Serie C: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la terza giornata del campionato di Serie C 2023/24. Giugliano-Juve Stabia si affrontano lunedì 18 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Partenio-Adriano Lombardi" di Avellino. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Giugliano-Juve Stabia: dove vedere la gara di Serie C? Si gioca allo "Stadio Partenio-Adriano Lombardi" di Avellino, con calcio d'inizio in programma lunedì 18 settembre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Giugliano-Juve Stabia LUOGO Giugliano, "Stadio Alberto De Cristofaro" DATA Lunedì 18 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Eugenio Scarpa (Sezione AIA di Collegno)



Assistente 1: Giovanni Dell'Orco (Sezione AIA di Policoro)



Assistente 2: Mario Chichi (Sezione AIA di Palermo)



Quarto Ufficiale: Riccardo Bernardini (Sezione AIA di Ciampino)

Giugliano-Juve Stabia, dove vedere la gara di Serie C? Diretta TV e Live Streaming

Giugliano-Juve Stabia viene trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Inoltre è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 255], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport [Canale 255] Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW

Giugliano-Juve Stabia, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE



Giugliano



[3-5-2] PROBABILE FORMAZIONE



Juve Stabia



[4-3-2-1] Gabriele Baldi Demba Thiam Damiano Menna Daniele Mignanelli Gennaro Scognamiglio Matteo Bachini Marco Caldore Marco Bellich Flavio Di Dio Matteo Baldi Vasilios Vogiatzis Davide Buglio Valerio Labriola Bilal Erradi Gladestony Giuseppe Leone Sulaiman Oyewale Accursio Bentivegna Manuel Nocciolini Kevin Piscopo Lorenzo Sorrentino Leonardo Candellone Coach



Raffaele Di Napoli Coach



Guido Pagliuca

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.

