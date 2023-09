Messina-Turris, dove vedere la gara di Serie C: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la quarta giornata del campionato di Serie C 2023/24. Messina e Turris si affrontano giovedì 21 settembre, alle ore 18:30, allo "Stadio San Filippo - Franco Scoglio" di Messina. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Messina-Turris: dove vedere la gara di Serie C? Si gioca allo "Stadio San Filippo - Franco Scoglio" di Messina, con calcio d'inizio in programma giovedì 21 settembre 2023, alle ore 18:30.

EVENTO MESSINA-TURRIS LUOGO Messina, "Stadio San Filippo - Franco Scoglio" DATA Giovedì 21 settembre 2023 ORE 18:30 ARBITRI Arbitro: Simone Galipo' (Sezione AIA di Firenze)



Assistente 1: Vincenzo Pedone (Sezione AIA di Reggio Calabria)



Assistente 2: Simone Piazzini (Sezione AIA di Prato)



Quarto Ufficiale: Martina Molinaro (Sezione AIA di Lamezia Terme)

Messina-Turris, dove vedere la gara di Serie C? Diretta TV e live streaming

Messina-Turris viene trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Inoltre, è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 256], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport [Canale 256] Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW

Messina-Turris, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE



Messina



[4-3-3] PROBABILE FORMAZIONE



Turris



[3-4-3] Ermanno Fumagalli Gaetano Fasolino Damiano Lia Nicolò Cocetta Marco Manetta Mirko Miceli Federico Pacciardi Alessio Maestrelli Lorenzo Tropea Gianluca Cum Domenico Franco Jacopo Scaccabarozzi Giulio Frisenna Antonio Matera Marco Firenze Sergio Contessa Michele Emmausso Luca Giannone Vincenzo Plescia Riccardo Maniero Antonino Ragusa Luca Nocerino Coach



Giacomo Modica Coach



Bruno Caneo

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.