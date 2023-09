Monopoli-Catania, dove vedere la gara di Serie C: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la quarta giornata del campionato di Serie C 2023/24. Monopoli e Catania si affrontano giovedì 21 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Comunale Vito Simone Veneziani" di Monopoli. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Monopoli-Catania: dove vedere la gara di Serie C? Si gioca allo "Stadio Comunale Vito Simone Veneziani" di Monopoli, con calcio d'inizio in programma giovedì 21 settembre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO MONOPOLI-CATANIA LUOGO Monopoli, "Stadio Comunale Vito Simone Veneziani" DATA Giovedì 21 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Gianluca Grasso (Sezione AIA di Ariano Irpino)



Assistente 1: Marco Sicurello (Sezione AIA di Seregno)



Assistente 2: Michele Rispoli (Sezione AIA di Locri)



Quarto Ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni (Sezione AIA di Prato)

Monopoli-Catania, dove vedere la gara di Serie C? Diretta TV e live streaming

Monopoli-Catania viene trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Inoltre, è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 258], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport [Canale 258] Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW

Monopoli-Catania, le probabili formazioni

MONOPOLI



4-2-3-1



Probabile formazione CATANIA



4-3-3



Probabile formazione Pietro Perina Alessandro Livieri Pasquale Fazio Alessio Castellini Manuel Ferrini Tommaso Silvestri Riccardo Cargnelutti Marcos Curado Ivan Francesco De Santis Antonio Mazzotta Francesco Vassallo Roberto Zammarini Carlo De Risio Riccardo Ladinetti Giuseppe Borello Michele Rocca Ernesto Starita Cosimo Chiricò Giuseppe D'Agostino Davide Marsura Giuseppe Simone Samuel Di Carmine Coach



Francesco Tomei Coach



Bruno Caneo

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.