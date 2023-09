Padova-Legnago Salus: dove vedere la gara di Serie C, Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

Ci sarà la seconda giornata di campionato di Serie C 2023/24. Padova e Legnago Salus si affrontano domenica 10 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Euganeo" di Padova. La gara è valevole per il Girone A. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Padova-Legnago Salus: dove vedere la gara di Serie C? Si giocherà allo "Stadio Euganeo" di Padova, con calcio d'inizio in programma domenica 10 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO PADOVA - "Stadio Euganeo" DATA domenica 10 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Valerio Pezzopane (Sezione AIA di L'Aquila)



Assistente 1: Matteo Nigri (Sezione AIA di Trieste)



Assistente 2: Marco Sicurello (Sezione AIA di Seregno)



Quarto Ufficiale: Alessandro Pizzi (Sezione AIA di Bergamo)

Padova-Legnago Salus, dove vedere la gara di Serie C? Diretta TV e Live Streaming

Padova-Legnago Salus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Inoltre sarà disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport HD - Canale 254 con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

PADOVA

[5-3-2]



Probabile formazione LEGNAGO SALUS

[3-4-1-2]



Probabile formazione 99

Alessandro Zanellati 1

Mattia Fortin 2

Filippo Delli Carri 6

Carlo Pelagatti 13

Luca Crescenzi 77

Manuel Martic 3

Marco Perrotta 26

Mario Noce 26

Niko Kirwan 23

Vincenzo V. Muteba 58

Carmine Cretella 25

Enrico Casarotti 10

Igor Radrezza 5

Federico Viero 11

Jacopo Dezi 3

Simone Mazzali 17

Alessandro Capelli 8

Kenneth Van Ransbeeck 20

Mattia Bortolussi 9

Sebastiano Svidercoschi 21

Michael Liguori 10

Daniele Rocco Allenatore

Vincenzo Torrente Allenatore

Massimo Donati

