Padova-Novara, streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e diretta streaming il match tra la squadra veneta e i piemontesi, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone A), che si disputerà mercoledì 20 settembre (ore 20.45).

Mercoledì 20 alle ore 20:45 allo stadio "Silvio Piola" si disputerà l'incontro Padova-Novara, valida per la quarta giornata di Serie C (Gruppo A). Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva o streaming. La squadra veneta è partita forte in questo inizio di stagione, al contrario di un Novara in difficoltà ancora a secco di vittorie.

Nella passata stagione le due formazioni si sono spartite equamente gli incontri della regular season, con il Novara che si impose all'andata per 2-1 mentre al ritorno la formazione veneta ottenne il successo per 3-1.

Dove vedere Padova-Novara in tv e streaming

La partita Padova-Novara si giocherà mercoledì 20 alle ore 20:45 al "Piola" di Novara. Sarà possibile seguire la diretta televisiva su Sky (canale 258). Tutti gli abbonati potranno usufruire del servizio anche tramite Sky Go, la piattaforma digitale disponibile su tutti gli store digitali. Scopri dove vedere tutta la Serie C 2023/2024.

Gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming anche tramite l'App NOW TV.

Padova-Novara, probabili formazioni

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Dezi, Radrezza, Cretella, Villa ; Palombi, Liguori

All. Torrente

NOVARA (4-3-1-2): Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Khailoti, Migliardi; Calcagni, Ranieri, Speranza; Gerardini, Scappini, Donadio.

All: Buzzegoli