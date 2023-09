Perugia-Pescara: dove vedere la gara di Serie C, Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni

Ci sarà la seconda giornata di campionato di Serie C 2023/24. Perugia e Pescara si affrontano domenica 10 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Renato Curi" di Perugia. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Perugia-Pescara: dove vedere la gara di Serie C? Si giocherà allo "Stadio Renato Curi" di Perugia, con calcio d'inizio in programma domenica 10 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO PERUGIA - "Stadio Renato Curi" DATA domenica 10 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Marco Emmanuele (Sezione AIA di Pisa)



Assistente 1: Marco Cerilli (Sezione AIA di Latina)



Assistente 2: Egidio Marchetti (Sezione AIA di Trento)



Quarto Ufficiale: Mattia Nigro (Sezione AIA di Prato)

Perugia-Pescara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Inoltre sarà disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno - Canale 201 e su Sky Sport - Canale 251 con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Diretta TV: Sky Sky Sport Uno - Canale 201



Sky Sport - Canale 251 Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni:

PERUGIA

[4-3-3]



Probabile formazione PESCARA

[4-3-3]



Probabile formazione 12

Marius Adamonis 22

Alessandro Plizzari 5

Gabriele Angella 2

Lorenzo Milani 6

Stipe Vulikic 13

Riccardo Brosco 94

Francesco Mezzoni 24

Ivan Mesik 71

Andrea Bozzolan 18

Roberto Pierno 16

Paolo Bartolomei 20

Manu 4

Edoardo Iannoni 6

Niccolo Squizzato 18

Christian Acella 17

Georgi Tunjov 10

Ryder Matos 10

Davide Merola 23

Francesco Lisi 29

Luigi Cuppone 21

Nicolo Cudrig 11

Federico Accornero Allenatore



Francesco Baldini Allenatore



Zdenek Zeman

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.

