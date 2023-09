Perugia-Pontedera, dove vedere la gara di Serie C: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la quarta giornata del campionato di Serie C 2023/24. Perugia e Pontedera si affrontano martedì 19 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Renato Curi" di Perugia. La gara è valevole per il Girone B. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Perugia-Pontedera: dove vedere la gara di Serie C? Si gioca allo "Stadio Renato Curi" di Perugia, con calcio d'inizio in programma martedì 19 settembre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Perugia-Pontedera LUOGO Perugia, "Stadio Renato Curi" DATA Martedì 19 settembre 2023 ORE 20:45

Perugia-Pontedera, dove vedere la gara di Serie C? Diretta TV e live streaming

Perugia-Pontedera viene trasmessa in esclusiva su Sky. Inoltre è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport [Canale 258], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport [Canale 258] Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW

Perugia-Pontedera, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE



Perugia



[4-3-3] PROBABILE FORMAZIONE



Pontedera



[3-4-2-1] Marius Adamonis Luca Lewis Damiano Cancellieri Gabriele Calvani Francesco Mezzoni Marcos Espeche Gabriele Angella Riccardo Martinelli Stipe Vulikić Gabriele Perretta Paolo Bartolomei Giacomo Benedetti Francesco Lisi Giovanni Catanese Christian Kouan Samuele Angori Edoardo Iannoni Isaías Delpupo Ryder Matos Simone Ianesi Federico Vázquez Francesco Nicastro Coach



Francesco Baldini Coach



Massimiliano Canzi

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.

