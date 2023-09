Serie C, Crotone-Sorrento: le probabili formazioni. Le scelte di Zauli e Maiuri

Domenica 24 settembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Crotone-Sorrento, valida per la quinta giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Lamberto Zauli e Vincenzo Maiuri si affronteranno allo stadio Ezio Scida di Crotone per chiudere l’intensa settimana della terza serie, caratterizzata dal primo turno infrasettimanale della stagione.

Serie C, Crotone-Sorrento: come c’arrivano le due squadre

Separate da soli tre punti in classifica, Crotone e Sorrento approcceranno la sfida con la necessità di vincere. La squadra di Zauli si è smarrita dopo il successo di Catania al debutto, raccogliendo solo un punto nelle successive tre partite, quello strappato fortunosamente nel finale dell’infrasettimanale contro il Cerignola. La squadra, come ammesso dal tecnico, non ha ancora convinto sul piano del gioco e la svolta non può più attendere. Dalla parte opposta il Sorrento è fermo al punticino raccolto contro il Cerignola. Contro l’Avellino si sono visti passi in avanti, il calendario non dà tregua, ma le difficoltà erano comunque previste per una neopromossa costretta al momento a giocare a 15o0 km da casa le gare interne. La vittoria in terza serie manca dal 4 maggio 2014 in casa del Castel Rigone. Allo Scida il quinto assalto stagionale…

Serie C, Crotone-Sorrento: i precedenti

Crotone e Sorrento torneranno ad affrontarsi domenica 24 settembre allo Scida a 14 anni di distanza dall’ultimo incrocio. Tre lustri durante i quali le due società hanno vissuto agli antipodi del calcio italiano, se è vero che da quell’1-1 del 23 novembre 2008, nel girone B di Serie C1, fissato dai gol di Ripa per i campani e di Rossi per i calabresi, il Crotone avrebbe disputato 9 campionati di B e tre di A, mentre il Sorrento avrebbe vissuto l’incubo di tre retrocessioni consecutive che tra il 2013 e il 2016 portarono il club dalla C2 alla Promozione, prodromo del fallimento e della lenta ricostruzione sfociata la scorsa stagione nel ritorno tra i professionisti. Il computo totale dei precedenti tra le due squadre vede in netto vantaggio il Crotone con cinque successi contro uno, anche se il risultato dominante è il pareggio, uscito ben otto volte. L’ultimo successo dei padroni di casa è il 2-0 del 4 maggio 2008, ultima giornata del girone B di Serie C1, che permise al Crotone di Paolo Indiani di chiudere la stagione regolare al 4° posto, prima che la caccia alla B si interrompesse nella semifinale playoff contro il Taranto. L’unica vittoria ospite risale invece a una stagione storica, il 1970-’71, quella coronata dalla prima e unica promozione in B del Sorrento con in panchina il compianto Giancarlo Vitali. Il 9 maggio 1971 finì 2-0 per i rossoneri.

Serie C, le probabili formazioni di Crotone-Sorrento

Le probabili formazioni del match Crotone-Sorrento, valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma domenica 24 settembre alle ore 20:45. In casa calabrese Zauli sembra orientato ad operare un po’ di turnover, anche per scacciare le negatività delle ultime settimane. Conferma per Dini in porta nonostante la papera contro il Cerignola, in difesa torna dalla squalifica Gigliotti con conseguente probabile ritorno al 4-2-3-1. A centrocampo si riforma la coppia titolare Felippe-Petriccione, sulla trequarti si va verso la conferma del trio Tribuzzi-D'Errico-D'Ursi, ma attenzione a Tumminello e Mattia Vitale. Quanto al Sorrento, Maiuri sarà privo dello squalificato Petito: per la sua sostituzione Capasso è in vantaggio su Scala.



CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Felippe, Petriccione; Tribuzzi, D'Errico, D'Ursi; Gomez. All.: L. Zauli.

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, G. Vitale; Badje, Martignago, Capasso. All.: V. Maiuri.