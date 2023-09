Serie C, Lucchese-Pineto: le probabili formazioni. Le scelte di Gorgone e Amaolo

Sabato 30 settembre alle 16.15 al Porta Elisa di Lucca rossoneri e biancazzurri saranno di fronte per la prima volta nella storia. Entrambe le squadre hanno una partita in meno: o padroni di casa difendono l'imbattibilità casalinga, gli abruzzesi inseguono il secondo risultato utile di fila

Sabato 30 settembre, alle ore 16.15, si disputerà la partita Lucchese-Pineto, valida per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Giorgio Gorgone e Daniele Amaolo si affronteranno allo stadio Porta Elisa di Lucca per quello che sarà un vero e proprio match storico, dal momento che le due squadre non si sono mai affrontate nella propria storia.

Serie C, Lucchese-Pineto: come c’arrivano le due squadre

Lucchese e Pineto si sfideranno forti di una condizione psicofisica confortante. Quella rossonera è una delle quattro squadre ancora imbattute, insieme alla capolista Torres, ancora a punteggio pieno, al Gubbio e al Perugia. La Lucchese ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle quattro gare giocate e si trovava in vantaggio per 2-1 al momento dell’interruzione della partita contro la Spal dello scorso weekend. L’obiettivo è quindi quello di “espugnare” lo stadio di casa, dove i toscani sono ancora senza gol all’attivo e al passivo. Il Pineto ha invece finora raccolto cinque punti e condivide con la Lucchese il numero di partite giocate, quattro, dal momento che il derby con il Pescara che si sarebbe dovuto giocare lo scorso weekend è stato rinviato all’11 ottobre. In comune anche la buona tenuta difensiva, se è vero che gli abruzzesi hanno subito solo due reti, entrambe fuori casa contro Gubbio e Ancona, come due sono quelle realizzate, entrambe storiche. Quella di Alessandro Pellegrino agli umbri è stata la prima del Pineto tra i professionisti, mentre quella realizzata da Emilio Volpicelli lo scorso 18 settembre contro il Rimini è coincisa con la prima vittoria della storia del club in Serie C.

Serie C, Lucchese-Pineto: i precedenti

Come detto Lucchese e Pineto non si sono mai affrontate nella propria storia. Del resto il Pineto è alla prima apparizione tra i professionisti, dopo aver militato a lungo nelle categorie dilettantistiche abruzzesi, con qualche fugace apparizione in Serie D, dove ha esordito nel 1977, retrocedendo dopo una stagione, per poi tornarci più stabilmente a inizio anno ’80 e restarvi fino al ’98. Quindi, nel 2016, il ritorno in D e la lenta crescita sfociata nella storica promozione dello scorso anno grazie al trionfo nel girone F. Una stagione magica coronata anche dalla vittoria della Coppa Italia di categoria. Molto diverso il “vissuto” della Lucchese, che dopo la gloria della Serie B a inizio anni ’90 ha conosciuto anni bui con i tre fallimenti del 2008, del 2011 e del 2019, con altrettante ripartenze dalla D, dove invece i rossoneri retrocessero sul campo nel 2021, salvo venire ripescati.

Serie C, le probabili formazioni di Lucchese-Pineto

Le probabili formazioni del match Lucchese-Pineto, valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma sabato 30 settembre alle ore 18:30. In casa toscana mister Gorgone vuole cavalcare il buon momento e l’entusiasmo di una piazza che sta rispondendo con calore e fiducia al crescente impegno del gruppo Bulgarella. Possibile qualche novità in attacco, dove Romero dovrebbe essere ancora preferito a Magnaghi, alla ricerca della miglior condizione dopo il lungo infortunio. In difesa a destra Alagna preferito a Quirini, sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Rizzo Pinna e Fedato. Nel Pineto Amaolo viaggia verso la conferma dell’undici che ha sconfitto il Rimini, con attacco affidato alla coppia Volpicelli-Gambale e Borsoi esterno sinistro.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello; Guadagni, Rizzo Pinna, Fedato; Magnaghi. All. Gorgone

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Marafini, Di Filippo; Della Quercia, Pellegrino, Lombardi, Schirone, Borsoi; Volpicelli; Gambale. All. Amaolo.