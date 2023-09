Virtus Verona-Vicenza, dove vedere la gara di Serie C: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la quarta giornata del campionato di Serie C 2023/24. Virtus Verona e Vicenza si affrontano mercoledì 20 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini" di Verona (Borgo Venezia). La gara è valevole per il Girone A. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Virtus Verona-Vicenza: dove vedere la gara di Serie C? Si gioca allo "Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini" di Verona (Borgo Venezia), con calcio d'inizio in programma mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Virtus Verona-Vicenza LUOGO Verona (Borgo Venezia), "Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini" DATA Mercoledì 20 settembre 2023 ORE 20:45

Virtus Verona-Vicenza, dove vedere la gara di Serie C? Diretta TV e live streaming

Virtus Verona-Vicenza viene trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Inoltre è disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Calcio [Canale 202], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Virtus Verona-Vicenza, le probabili formazioni

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.