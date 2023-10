Pescara-Vis Pesaro, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Lunedì sera si affronteranno il Pescara e la Vis Pescara allo Stadio Adriatico di Pescara: gli abruzzesi stanno volando e sono ancora imbattuti dopo sei gare giocate, con un solo pareggio. La Vis Pesaro ha solo 5 punti, e deve provare a strappare via qualche punto per evitare di rimanere in basso.



Lunedì 16 ottobre alle ore 20:45allo stadio “Adriatico” di Pescara si disputerà il match Pescara-Vis Pesaro, valevole per l'ottavo turno del campionato di Serie C (girone C). Partenza decisamente forte della squadra di casa, che viaggia a passo spedito con 5 vittorie ed un pareggio nelle prime sei gare: con la Torres però che continua a spingere senza fermarsi, gli abruzzesi dovranno continuare a macinare risultati.

Pescara-Vis Pesaro, le probabili formazioni

Dove vedere Pescara-Vis Pesaro in tv e streaming gratis

Il match Pescara-Vis Pesaro sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto il match sarà visibile sui canali di Sky Calcio in diretta e in esclusiva, mentre in streaming s potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.